СМИ: при стыковке "Прогресса" с МКС возникли проблемы
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Грузовой корабль "Прогресс" отстыкован и пристыкован вновь к МКС

  • 1 июля 2016

Грузовой корабль "Прогресс МС" был отстыкован и пристыкован обратно к МКС в рамках тестирования системы дистанционного управления ТОРУ.

Тестирование проводили космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка.

Российские СМИ сообщают, что при стыковке возникли проблемы - двигатель причаливания и ориентации выдавал дополнительный импульс, из-за чего корабль раскачивался.

Система ТОРУ разработана, чтобы управлять движением космических аппаратов дистанционно с борта МКС при помощи двух джойстиков и пульта.

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