СМИ: при стыковке "Прогресса" с МКС возникли проблемы

Грузовой корабль "Прогресс МС" был отстыкован и пристыкован обратно к МКС в рамках тестирования системы дистанционного управления ТОРУ.

Тестирование проводили космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка.

Российские СМИ сообщают, что при стыковке возникли проблемы - двигатель причаливания и ориентации выдавал дополнительный импульс, из-за чего корабль раскачивался.

Система ТОРУ разработана, чтобы управлять движением космических аппаратов дистанционно с борта МКС при помощи двух джойстиков и пульта.