В Европе отмечают 100-летие кровавой битвы на Сомме

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Артиллерия салютовала непрерывно в течение 100 секунд в память о 100-летии битвы на Сомме

В Великобритании и Франции проходят памятные мероприятия в связи со 100-летием начала битвы на Сомме - одного из крупнейших сражений Первой мировой войны и самой кровавой битвы в британской военной истории.

1 июля 1916 года британские и французские войска начали масштабное наступление на позиции Германии. В ходе боев с обеих сторон было убито и ранено более миллиона человек.

Во Франции мемориальные церемонии проходят на бывшем поле боя. Отдавая дань памяти погибшим, герцог Кембриджский Уильям сказал, что в тех боях его страна потеряла "цвет поколения". Только в первый день боев британская армия потеряла убитыми и ранеными около 60 тысяч человек.

Image caption Воронка Лохнагара

У огромной воронки Лохнагара, образовавшейся в ходе взрыва 27 тонн аммонала на месте тогдашних немецких позиций, был произведен залп. Вслед за этим раздался звук свистков. Сто лет назад именно по этому сигналу тысячи солдат выбегали из траншей навстречу пулеметному огню.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мемориальной церемонии на месте боев во Франции приняли участие члены королевской семьи принцы Уильям и Гарри, а также герцогиня Кембриджская Кэтрин

В Лондоне королева Великобритании Елизавета II возложила венок к могиле неизвестного солдата. В память о самом кровавом дне в британской военной истории была объявлена минута молчания.

Image caption У могилы неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Памятные церемонии во многих городах Великобритании прерывались минутой молчания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Битва на Сомме считается самым кровавым днем в военной истории Великобритании

Битва на Сомме

Наступление на немецкие позиции началось 1 июля 1916 года и велось по всему фронту протяженностью 15 километров недалеко от реки Сомма на севере Франции.

19,240 британских солдат погибли уже в первый день, и за этот день они захватили всего 8 кв км территории.

Пять месяцев спустя бои были завершены из-за чрезвычайного истощения сторон. За это время британцы продвинулись всего на 10 км и так и не смогли пробить укрепленную немецкую оборону.

Потери убитыми и ранеными с обеих сторон превысили миллион человек, в том числе 420 тысяч британцев, около 20 тысяч человек со стороны Франции и 465 тысяч со стороны Германии.

Битва на Сомме задумывалась как решающее сражение англичан и французов против германских войск.

Среди понесших наибольшие потери у британцев были батальоны "приятелей" ("Pals") - добровольческие части с небольшим опытом ведения боев.

Многим было приказано медленно продвигаться по нейтральной зоне; они попали прямо под пулеметный огонь немцев, что привело к огромному количеству жертв.

В первый час наступления на хорошо укрепленную деревню Серре из 2 тысяч человек 1-го и 2-го батальонов "Бредфордских приятелей", которые входили в Уэст-Йоркширский полк, 1770 человек были ранены или убиты.

Первая мировая война закончилась в ноябре 1918 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1 июля 1916: Британские военные выбираются из окопа в первый день "Большого прорыва" на Сомме во время Первой мировой войны

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Плохая погода превратила большую часть поля боя в болото. В окопах скапливалась грязь и вредители, что превращало их в рассадник заболеваний. Битва наконец завершилась 18 ноября

Правообладатель иллюстрации Paul Popper / Popperfoto Image caption Британская армия потеряла убитыми и ранеными 54 470 человек, 19 240 человек погибли в первый день битвы

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