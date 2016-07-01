Дочь президента Таджикистана обязала богатых подать милостыню бедным

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Согласно данным Всемирного банка за 2014 год, за чертой бедности в Таджикистане живут более 30% населения страны.

Озода Рахмон, дочь президента Эмомали Рахмона и глава его исполнительного аппарата, обязала чиновников, бизнесменов и мусульманских священнослужителей выплатить "садака-фитр" - милостыню малоимущим и неимущим гражданам страны.

В специальном указе, подписанном Озодой Рахмон, отмечается, что госслужащие, представители духовенства и предприниматели не только должны оказать помощь малообеспеченным семьям Таджикистана, но и отчитаться перед государственными органами о выполнении этого поручения.

Проконтролировать исполнение указа поручено комитету по делам религии. По официальным данным, в Таджикистане насчитывается 18 тысяч госслужащих и четыре тысячи имам-хатибов.

Идея обязать людей оказывать помощь малоимущим гражданам реализована в Таджикистане впервые. Ранее президент Эмомали Рахмон неоднократно призывал состоятельных граждан страны раздавать милостыню и оказывать помощь бедным жителям, однако эти призывы носили рекомендательный характер.

Теперь таджикские чиновники, бизнесмены и представители духовенства официально должны совершать праздничные подаяния в честь окончания священного месяца Рамадан и завершения поста, а также отчитываться об этом.

Праздник разговения или Ид аль-Фитр будут отмечать в Таджикистане 6 июля. Обязательным элементом праздника для верующих мусульман является посещение утренней службы и торжественный намаз. По случаю завершения священного месяца мусульмане также должны выплатить "садака-фитр" - то есть, раздать нуждающимся помощь.

Ранее совет улемов Исламского центра Таджикистана установил размер обязательного подаяния на уровне 5 сомони (меньше доллара) с одного человека.

Иди Рамазон (Ураза-байрам - Иди Фитр) - один из двух основных праздников исламского календаря наряду с Курбан-байрамом, праздником жертвоприношения. Он длится три дня. В первый день праздника принято приглашать гостей, посещать могилы близких, раздавать пожертвования, дарить подарки и просить друг у друга прощения.