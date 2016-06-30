В США отменен запрет на службу в армии трансгендеров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По оценкам Национального центра по вопросам равенства трансгендеров, в армии США служат до 15000 трансгендеров

В США отменен запрет на службу в армии трансгендерам, открыто заявляющим о своей ориентации.

В течение года планируется разработать стандарты службы и медицинского обслуживания трансгендеров в вооруженных силах.

"Это правильно и для нашего народа, и для армии", - заявил министр обороны США Эш Картер.

Таким образом, теперь никому не может быть отказано в приеме на службу, и никто не может быть уволен со службы на основании его/ее гендерной принадлежности.

Джейми Юинг - одна из тех, кого уволили из армии по этой причине - рассказала Би-би-си, что рада этой новости и собирается вновь поступить на службу.

"Я очень довольна. Хочу как можно быстрее снова поступить на службу и надеюсь уже в ближайшем будущем надеть мою форму солдата армии Соединенных Штатов", - сказала она.

Представители ЛГБТ-сообщества служили в вооруженных силах и ранее, но не имели права говорить о своей сексуальной ориентации открыто. В 2011 году США окончательно сняли запрет на службу в армии открытых геев и лесбиянок. В 2014 году с просьбой разрешить им служить в вооруженных силах к Пентагону обратились и американские трансгендеры.