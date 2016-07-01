Словакия впервые возглавила Совет Евросоюза

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (на фото справа) встретился в четверг с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Братиславе

С 1 июля председательство в Совете Европейского союза по принятому принципу шестимесячной ротации перешло к Словакии.

Словакия, присоединившаяся к ЕС лишь в 2004 году, впервые исполняет эти полномочия.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет настаивать на изменении вектора общеевропейской политики по многим вопросам, которые сейчас, на его взгляд, решаются неэффективно.

В первую очередь это касается проблемы мигрантов.

"Основопологающие решения о будущем Европы не могут основываться на решениях одного или двух членов союза, или решениях его стран-основателей", - считает Фицо.

В прошлом году руководство Словакии отказалось участвовать в плане по распределению беженцев согласно квотам в каждой из стран Евросоюза.

Ранее Роберт Фицо также высказался по проблеме "брексита" и предложил лидерам ЕС собраться в сентябре в Братиславе на неформальный саммит, посвященный будущему союза в случае выхода из него Великобритании.