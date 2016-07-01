В дипломатическом квартале столицы Бангладеш Дакки раздаются выстрелы.

Как сообщается, стрельба слышна в престижном районе Гульшан в популярном среди иностранцев и зажиточных бангладешцев кафе.

Журналисты газеты Dhaka Tribune также сообщают о взрыве и о трех пострадавщих, двое из которых - полицейские. Район оцеплен полицией.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, перестрелки в Бангладеш - явление нетипичное, однако в последние недели в столице произошло несколько убийств, которые связывают с исламскими экстремистами.