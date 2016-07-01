В столице Бангладеш неизвестные удерживают заложников в кафе, подтвердил начальник отряда быстрого реагирования местной полиции. Среди заложников могут быть иностранцы.

Полицейские ведут переговоры об освобождении заложников. Ранее в ходе попытки нейтрализовать напавших на кафе вооруженных людей было ранено двое стражей порядка.

Как ранее сообщали местные СМИ, вечером в понедельник в кафе Holey Artisan Bakery, которое находится в престижном квартале Гульшан неподалеку от нескольких посольств, ворвались вооруженные люди и открыли огонь.

Количество заложников оценивается примерно в 20 человек.

Кафе считается популярным местом встреч и развлечений зажиточных жителей столицы, зарубежных дипломатов и живущих в Бангладеш иностранцев. Идентифицировать напавших на кафе пока не удалось. Один из полицейских в беседе с Би-би-си сказал, что во время нападения были слышны возгласы "Аллаху Акбар".