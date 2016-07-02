Майкл Фелпс гарантировал себе еще один старт на Олимпиаде в Рио

Легендарный американский пловец Майкл Фелпс одержал победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием на национальном отборочном турнире и таким образом обеспечил себе участие еще в одной дисциплине на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Вторым в заплыве пришел Райан Лохте, который также получил путевку на Олимпиаду.

Майкл Фелпс обеспечил себе участие уже в пятой для него Олимпиаде еще в четверг, когда прошел национальный отбор, победив на дистанции 200 метром баттерфляем. Пловец, однако, не собирается на этом останавливаться и будет претендовать на еще несколько олимпийских плавательных дисциплин, в первую очередь на 100 метров вольным стилем.

Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр и, возможно, величайшим пловцом в современного мира.

За свою долгую карьеру он завоевал 18 золотых олимпийских медалей, две серебряные и две бронзовые, а также установил 39 мировых рекордов в различных дисциплинах. В индивидуальных дисциплинах из них по-прежнему никем не побиты три.

Его постоянный соперник в последние годы Райан Лохте является действующим мировым рекордсменом также в трех индивидуальных дисциплинах.

В 2012 году после окончания Олимпиады в Лондоне Майкл Фелпс объявил о завершении карьеры, но потом передумал. Сейчас спортсмену 31 год.