Банк Греции: с 2008 года страну покинули 500 тысяч человек

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Четверть трудоспособного населения Греции - безработные

Центробанк Греции опубликовал статистические данные, согласно которым с начала мирового финансового кризиса в 2008 году страну покинули более полумиллиона человек.

В первые годы кризиса поток эмигрантов был не столь велик, но только в 2013 году государство покинули 100 тысяч его граждан. В последние два года, утверждают в банке, тенденция лишь набрала обороты.

Многие греки ищут работу в других странах Евросоюза - таких как Германия и Великобритания, или же в более удаленных регионах - например, в ОАЭ.

Средний уровень безработицы в Греции остается на уровне 25%, в то время как среди молодежи он еще выше.

Согласно опросам, 71% греков отрицательно относится к ЕС.

Чтобы стимулировать выход экономики из кризиса, греческому правительству пришлось пойти на непопулярные меры жесткой экономии, чтобы получить очередную часть займа у международных кредиторов.

Прошлым летом долговой кризис достиг пика, когда Греция объявила дефолт и не смогла выплатить очередной кредит, а в стране начали обсуждать возможность выхода из еврозоны.

К 2018 году Греция должна урезать расходы на 3% от ВВП, то есть на 5,4 млрд евро.