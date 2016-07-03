В Багдаде в результате двух взрывов погибли более 20 человек

В ночь на воскресенье в центре Багдада взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибли, по меньшей мере, 18 человек, десятки получили ранения.

В центральном районе Карада много магазинов, кафе и ресторанов, которые в священный месяц Рамадан всегда заполнены именно после захода солнца - когда перестают действовать строгие ограничения обязательного для мусульман поста.

Спустя некоторое время в северной части города взорвалось самодельное взрывное устройство - жертвами этого взрыва, по разным сообщениям, стали от 3 до 6 человек. Еще около 20 получили ранения.

Телеканал SkyNews Arabia сообщил, что ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Власти Ирака пока не подтверждают эту информацию.