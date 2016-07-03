На юге Китая прошла необычно крупная акция протеста

Правообладатель иллюстрации BBC CHINESE/ ANONYMOUS USER Image caption Местные жители пытались прорваться в правительственные здания

Тысячи человек приняли участие в необычайно крупной для Китая демонстрации протеста в городе Лубу на юге страны.

Местные жители протестовали против строительства нового мусоросжигательного завода на берегу реки Сицзян - основного источника питьевой воды, - опасаясь ее загрязнения.

По словам очевидцев, в акции принимали участие около 10 тысяч человек, при этом порядок на улицах города обеспечивали по меньшей мере три тысячи полицейских.

Власти, тем временем, заявили, что в демонстрации приняли участие не более 1400 человек.

В ходе беспорядков некоторые демонстранты пытались ворваться в правительственные учреждения.

Согласно официальным данным, 21 "зачинщик беспорядков" был задержан.

Как утверждал в интервью Би-би-си один из свидетелей, в ходе протестов серьезно пострадал полицейский, двое местных жителей получили травмы.