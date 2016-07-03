Толпа в Багдаде набросилась на кортеж премьер-министра
Кортеж премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади был вынужден покинуть место теракта в центре Багдада, после того как разъяренная толпа пыталась напасть на автомобили.
Ранее в интернете появилась любительская видеозапись инцидента. На ней видно, что люди из толпы бросают предметы в автомобили и охрану премьера, а также выкрикивают ругательства.
В частности, толпа кричала "Собака!" и "Вор!" После этого кортеж премьера спешно покидает место теракта. Подлинность видеозаписи не подтверждена.
В результате двух взрывов в столице Ирака минувшей ночью погибли по меньшей мере 79 человек.
Ночью районе Эль-Каррада в центре города возле ресторана был подорван заминированный автомобиль. Второй взрыв прогремел спустя некоторое время на севере Багдада.
Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство".