От взрыва в Центральном парке Нью-Йорка пострадал студент

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам полицейских, пострадавший лазил по валунам вместе с друзьями и наступил на камень, под которым был фейерверк

Студент, лазивший по валунам в Центральном парке Нью-Йорка, наступил на взрывчатое устройство и получил тяжелые травмы.

Молодой человек из штата Вирджиния, чей возраст в разных источниках указывается как 18 или 19 лет, был госпитализирован - по словам очевицев, ему практически оторвало ступню.

Оснований считать этот инцидент связанным с терроризмом нет, заявили представители полиции Нью-Йорка.

Празднование Дня независимости 4 июля часто сопровождается запуском фейерверков, которые некоторые пытаются изготовить самостоятельно.

По словам полицейских, пострадавший лазил по валунам вместе с друзьями и наступил на камень, под которым был фейерверк. В настоящее время молодой человек находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.