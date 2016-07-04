Смертник взорвался у мечети Пророка в Медине

Средства массовой информации Саудовской Аравии сообщают, что в Медине неподалеку от мечети Пророка раздался взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

Саудовское телевидение демонстрирует видео, на котором виден охваченный огнем автомобиль, стоящий на стоянке, рядом с ним лежит по меньшей мере одно тело.

Пока не ясно, кто может стоять за взрывом. Власти страны никак не прокомментировали инцидент. Сообщений о количестве погибших и пострадавших тоже нет.

Мечеть Пророка в Медине - место погребения пророка Мухаммеда - является одной из мусульманских святынь, второй по важности после Заповедной мечети в Мекке.

Ранее в понедельник прогремели взрывы около шиитской мечети в городе Катиф на востоке страны, а также в Джидде неподалеку от американского консульства.

Сообщается, что в результате взрыва в Джидде пострадали два охранника.