Движение "Антимайдан" пожаловалось в генпрокуратуру на канал "Дождь"

Движение "Антимайдан" попросило генеральную прокуратуру России проверить публикации на сайте телеканала "Дождь".

Запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки опубликован на сайте движения.

По словам представителей движения, они обнаружили на сайте "Дождя" 32 публикации, в которых отсутствует упоминание о том, что экстремистская группировка "Исламское государство" запрещена в России.

Это нарушает закон о противодействии экстремисткой деятельности и является "злоупотреблением свободой массовой информации", уверены в "Антимайдане".

Сопредседатель "Антимайдана" Николай Стариков сообщил ТАСС, что организация не пыталась получить объяснения у телеканала.

"В данном случае есть прямое нарушение закона, и объяснения должны получить следователи", - цитирует Старикова агентство.

"Исламское государство" было признано террористической организацией и запрещено в декабре 2014 года. Российское законодательство запрещает распространять информацию о деятельности подобных организаций без указания факта запрета.

Подобные претензии были направлены, например, к журналу The New Times, в заметке которого была упомянута запрещенная организация "Правый сектор" без указания о запрете ее деятельности в России.

На телеканале "Дождь" в прошлом году прошли обыски. Канал проверяли на экстремизм, а также на соблюдение трудовых договоров и законодательства о лицензировании. Причиной стали обращения граждан.

Самый громкий скандал вокруг "Дождя" разгорелся в 2014 году, когда телеканал провел опрос о целесообразности защиты блокадного Ленинграда. Это привело к проверкам телеканала и отключению его от кабельного вещания в России.

В конце июня стало известно, что новым главным редактором "Дождя" станет бывший главред агентства РБК Роман Баданин. Его уход с предыдущего места работы медиаэксперты связывали с давлением Кремля, хотя в самом холдинге РБК это не подтверждали.