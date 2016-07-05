Главный редактор "Газеты.ру" покинет издание

Главный редактор онлайн-издания "Газета.ру" Светлана Бабаева покинет свой пост, говорится в сообщении на сайте самого издания.

В сообщении уточняется, что Бабаева оставляет должность в связи с истечением срока действия ее контракта. Издание не уточняет, кто будет исполнять ее обязанности до назначения нового главного редактора.

Сама Бабаева заявила, что за время работы в издании получила "огромный опыт, новые знания и навыки", которые, как она надеется, сможет применить в будущем. Она также выразила надежду, что весь коллектив "Газеты.ру" продолжит работу в прежнем составе.

Светлана Бабаева возглавила "Газету.ру" в 2013 году. При ней издание, входящее в группу "Rambler & Co", провело редизайн сайта. При этом некоторые журналисты заявляли, что после прихода Бабаевой издание стало чаще занимать провластную позицию.

В 2014 году хакеры из группировки "Анонимный интернационал" выложили в сеть переписку, в которой, как они утверждали, участвовали замглавы управления президента по внутренней политике Тимур Прокопенко и Алексей Гореславский из "Рамблера".

В переписке человек, которого хакеры считают Гореславским, жалуется на неподконтрольность ему другого входящего в холдинг издания - "Ленты.ру". Одновременно он выражает удовлетворение дисциплиной и готовностью к сотрудничеству руководства "Газеты.ру".

Вскоре после этой переписки, подлинность которой официально не подтверждена, владелец "Рамблера" Александр Мамут уволил главного редактора "Ленты.ру" Галину Тимченко. Почти все ее сотрудники сочли это давлением со стороны Кремля и уволились вслед за ней.