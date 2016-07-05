Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из больницы в Милане, где 14 июня ему сделали операцию на сердце.

"Это был очень болезненный опыт... Сейчас мне немного лучше", - сказал Берлускони журналистам.

79-летний политик также отметил, что он надеется еще послужить Италии. По словам политика, сейчас его очень беспокоят нарастающая угроза терроризма в мире и решение жителей Британии о выходе из Евросоюза.

Берлускони был доставлен в больницу в Милане 7 июня. Ему была проведена операция по замене аортального клапана. Перед началом операции он встречался со священником, а также опубликовал заявление, в котором заметил, что верит в медицину и надеется на Бога.

Сильвио Берлускони четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии. В настоящее время он возглавляет партию "Вперед, Италия".

Берлускони также считается одним из самых богатых людей страны. Он владеет рядом банков и средств массовой информации, футбольным клубом "Милан" и контрольным пакетом акций компании Fininvest.