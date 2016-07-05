ФСБ провела на "Эхе Москвы" обыски из-за колонки Андрея Пионтковского

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Об обысках в редакции "Эха" сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов

ФСБ во вторник изъяла у редакции радиостанции "Эхо Москвы" электронную почтовую переписку - как заявил центр общественных связей ведомства, "в рамках уголовного дела о призывах к деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России".

Ранее главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в своем "Твиттере", что спецслужбы изымают у редакции сайта радиостанции "Эхо Москвы" переписку с российским журналистом и публицистом Андреем Пионтковским.

По его словам, главный редактор сайта Виталий Рувинский вызван на допрос. Первый заместитель главного редактора "Эха" Владимир Варфоломеев затем заявил Интерфаксу, что на допрос вызваны сразу двое сотрудников интернет-редакции. Имя второго из них он не уточнил.

"Сегодня утром примерно в половине одиннадцатого в редакцию пришли несколько сотрудников ФСБ, человек семь, в том числе следователь по особо важным делам, и сообщили, что расследуют уголовное дело, связанное с публикацией блога господина Пионтковского в начале этого года у нас на сайте", - цитирует агентство Варфоломеева.

Обыски в редакции, по словам Варфоломеева, длились около двух часов. Сотрудники правоохранительных органов показали юристам радиостанции постановление о выемке переписки.

У спецслужб возникли претензии к Пионтковскому, который ранее входил в координационный совет российской оппозиции, после публикации колонки на сайте радиостанции "Эхо Москвы" в январе этого года.

В последних двух абзацах заметки "Бомба, готовая взорваться", посвященной ситуации в Чечне, Пионтковский призывает к выводу республики из состава России. Это, по его мнению, могло бы предотвратить потенциальный конфликт. Впоследствии эти призывы были удалены.

Колонка публициста вызвала возмущение у парламента Чечни и депутата Ирины Яровой, которые направили запросы в прокуратуру. Затем чеченский политик и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал ответ генпрокуратуры, согласно которому в заметке были найдены признаки экстремизма. Аналогичный ответ опубликовали чеченские СМИ и политики.

По словам адвоката Марка Фейгина, представляющего интересы Пионтковского, ФСБ ранее сообщило ему, что уголовное дело против его клиента не возбуждалось. В разговоре с Интерфаксом адвокат не исключил, что уголовное дело могли все же возбудить позднее.

"Дело могли возбудить даже сегодня и в рамках оперативно-розыскных мероприятий прийти с обысками", - цитирует адвоката агентство.

В феврале Фейгин сообщил, что 76-летний Пионтковский находится "вне пределов РФ". Сам публицист заявлял, что опасается за свою жизнь.