ФБР: Хиллари Клинтон крайне небрежно обращалась с секретной информацией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скандал с почтовым сервисом отразился на электоральном рейтинге Клинтон

Федеральное бюро расследований завершило расследование нарушений бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон правил использования персональной электронной почты.

В заключении следователей говорится, что Клинтон "крайне небрежно" обращалась с секретной информацией. Несмотря на это, ФБР рекомендует министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Клинтон - наиболее вероятного кандидата в президенты США от демократической партии.

"Хотя мы не нашли четких доказательств, что госсекретарь Клинтон или ее коллеги намеревались нарушить законы, регулирующие правила обращения с секретной информацией, есть доказательства того, что они были крайне небрежны в работе с очень важной, секретной информацией", - заявил во вторник директор ФБР Джеймс Коми.

Скандал в связи с электронной перепиской Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личного аккаунта электронной почты.

Федеральный закон о документации требует сохранения всей служебной корреспонденции чиновников и передачи ее в архивы, которые считаются государственной собственностью.

Когда появились первые сообщения о том, что Клинтон использует частный почтовый сервер, она заявила, что не делала ничего запретного, но вскоре объявила о готовности опубликовать свою переписку, а в сентябре впервые принесла извинения за то, что использовала личный почтовый сервер для служебных писем.

Из-за скандала с почтовым сервисом Клинтон подверглась ожесточенной критике, а ее электоральный рейтинг серьезно пострадал.

История получила развитие в мае 2016 года, когда независимый генеральный инспектор госдепартамента опубликовал доклад, согласно которому Клинтон использовала мобильные устройства для ведения официальной переписки со своего личного почтового аккаунта, не получив на это официального разрешения руководителей информационной безопасности.

Кроме того, при уходе с должности она должна была предоставить госдепартаменту всю рабочую переписку, однако не сделала этого, утверждает автор доклада.

В документе говорится, что предшественники Клинтон на посту главы госдепа тоже не уделяли должного внимания правилам информационной безопасности дипломатического ведомства.