Турция подтвердила гибель семи человек в результате крушения вертолета

Жертвами катастрофы военного вертолета на северо-востоке Турции стали семь человек, восемь получили ранения, сообщил представитель турецкой армии.

На борту S-70 "Сикорский" находилась группа высокопоставленных офицеров, а также члены их семей.

Вертолет упал в горном районе. Причины крушения пока не установлены.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предположил, что причиной катастрофы стали плохие погодные условия.