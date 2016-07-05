Турция подтвердила гибель семи человек в результате крушения вертолета
- 5 июля 2016
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Жертвами катастрофы военного вертолета на северо-востоке Турции стали семь человек, восемь получили ранения, сообщил представитель турецкой армии.
На борту S-70 "Сикорский" находилась группа высокопоставленных офицеров, а также члены их семей.
Вертолет упал в горном районе. Причины крушения пока не установлены.
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предположил, что причиной катастрофы стали плохие погодные условия.