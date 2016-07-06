Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Оппозиционер Алексей Навальный утверждал, что квартиры в высотке на Котельнической набережной могли предназначаться для Игоря Шувалова

Владелец компании "КСП Капитал управление активами" Сергей Котляренко, управляющий трастом семьи вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова, подтвердил покупку квартир на Котельнической набережной в Москве, о которой сообщал оппозиционер Алексей Навальный.

В интервью Rambler News Service (RNS) Котляренко сообщил, что юридически собственником недвижимости является он. По его словам, квартиры приобретались как часть инвестиционной стратегии.

"Идея была в том, что сделать уникальный объект. А как с ним дальше поступить - это второй вопрос. Если вдруг появляется качественный покупатель, надо продавать. Очевидно, что в случае объединения квартир объект будет продаваться с существенной премией. Это же инвестиция. Но когда мы начинали покупать, то не знали, получится собрать эти квартиры или нет. Я это все приобретал на себя, имея в виду, что если все "срастется", то я это все продам", - сообщил Котляренко.

По его словам, не исключен и вариант, при котором квартиры перейдут в собственность Шувалова. Для этого вице-премьеру придется их купить. Если Шувалов это сделает и начнет пользоваться квартирами, он должен будет указывать их в своей декларации.

Котляренко заявил, что управляет активами Шувалова без участия первого вице-премьера, а деятельность так называемого "слепого" траста политика полностью задекларирована.

Ранее на этой неделе основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил в своем блоге, что с 2014 по 2016 год 10 квартир в высотке на Котельнической набережной российской столицы приобрел Сергей Котляренко, которого оппозиционер называет давним деловым партнером вице-премьера Игоря Шувалова.

Навальный подсчитал, что общая площадь квартир составляет более 700 квадратных метров, а их общую стоимость он оценил в 600 млн руб.

Оппозиционер полагал, что эти квартиры Котляренко приобрел для вице-премьера и за его деньги. В связи с этим в блоге Навального подчеркивалось, что эта недвижимость не была задекларирована.