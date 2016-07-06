Доклад Чилкота: войны в Ираке можно было избежать

Составитель доклада об участии Британии в иракской кампании 2003 года сэр Джон Чилкот заявил, что правительство Тони Блэра не использовало все дипломатические возможности, прежде чем приняло решение о вторжении в Ирак.

Русская служба Би-би-си ведет онлайн-трансляцию, посвященную основным выводам доклада и реакции на них.

В своем выступлении Чилкот отметил, что военные действия не были единственно возможным путем устранения угрозы со стороны Ирака.

Как отмечается в докладе, теперь совершенно ясно, что политика в отношении Ирака строилась на непроверенных сведениях и оценках.

При этом, Ирак вовсе не представлял, как утверждалось тогда, угрозы, а сведения о якобы имевшемся у Саддама Хуссейна оружии массового поражения были непроверенными.

В докладе комиссии говорится, что британское правительство недооценило последствия вторжения в Ирак и отправило свои войска в страну без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН.

В документе также отмечается, что решение премьер-министра Тони Блэра отправить войска для участия в этой операции было одним из самых спорных моментов во внешней политике страны за последние 50 лет.

Комиссия для расследования причин начала войны в Ираке была создана в 2003 году. Она действует независимо от правительства страны.

Цель её расследования - проанализировать участие Великобритании в иракской войне за период с 2001 по 2009 год.