Суд в Москве подтвердил арест замдиректора Спецстроя Александра Бурякова

Заместитель директора Федерального агентства специального строительства Александр Буряков арестован до конца лета по делу о крупном мошенничестве, подтвердили в Тверском суде Москвы.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Бурякова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа", - сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Ранее об аресте Бурякова сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, заместителю директора Спецстроя инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Как пишет "Коммерсант", в понедельник дома у Бурякова и в его служебном кабинете прошли обыски.

Александр Буряков был назначен директором Федерального агентства специального строительства год назад, до этого он занимал должность заместителя начальника центрального производственно-распорядительного управления Спецстроя.

Спецстрой занимается строительством объектов, обеспечивающих оборону и безопасность государства, а также строительством и реконструкцией предприятий ядерного комплекса. Спецстрой является генподрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области, которое сопровождалось рядом коррупционных скандалов. По делу о строительстве космодрома было возбуждено несколько уголовных дел.