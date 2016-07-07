Путин подписал пакет "антитеррористических законов" Яровой

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Ирина Яровая стала соавтором одного из самых спорных и критикуемых законопроектов последних лет

Президент России Владимир Путин подписал пакет "антитеррористических законов", предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вместе с этим пакетом подписан перечень поручений правительству, в котором кабмину поручается очень четко мониторить ход имплементации этого закона, чтобы при необходимости минимизировать возможные риски, связанные с расходами, использованием отечественного оборудования для хранения информации и прочим", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

Пакет законов, разработанный Яровой и Озеровым, вызывал критику со стороны бизнеса, правозащитников и различных экспертов. Ранее Песков обещал, что президент при подписании закона учтет все критические замечания.

Накануне подписания документа возглавляющий Партию роста бизнес-омбудсмен Борис Титов написал на имя Путина письмо, в которой просил президента не подписывать спорный закон. Ранее Титов просил Совет Федерации не одобрять пакет законопроектов.

Госдума проголосовала за пакет законопроектов 24 июня, а пять дней спустя его одобрил и Совет Федерации.

Пакет регулирует деятельность телекоммуникационных компаний, социальных сетей, мессенджеров и миссионерских организаций. В частности, он обязывает провайдеров хранить информацию о трафике клиентов за последние шесть месяцев. Это потребует существенного расширения мощностей по хранению данных и многомиллиардных инвестиций.

Сотовым операторам также по закону придется хранить данные о фактах приема и передачи звонков и сообщений. Записи звонков, копии сообщений и пересланные изображения должны храниться по полгода. Операторы неоднократно заявляли, что это приведет к значительным убыткам и резкому сокращению налоговых поступлений в бюджет от них.

Госдума в ходе рассмотрения законопроектов несколько раз смягчала текст. В частности, из него убрали положение о лишении гражданства людей, причастных к террористическим структурам, а также работающих в силовых структурах других государств и международных организаций. Из законопроектов также убрали положение о досудебном запрете на выезд из страны людей, которых подозревают к причастности к экстремистским организациям.

Критике подвергается и часть, касающаяся миссионерских организаций. По закону, миссионерскую деятельность нельзя будет вести в жилых помещениях, а миссионерам придется получать ряд разрешений.