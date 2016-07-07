Самоубийства во France Telecom: будут ли судить экс-главу компании?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Точное число покончивших с собой сотрудников France Telecom неизвестно

После долгого расследования волны самоубийств в компании France Telecom, парижский прокурор порекомендовал привлечь к суду бывшего главу компании и некоторых других ключевых сотрудников за травлю на работе.

Известно, по крайней мере, о 19 сотрудниках France Telecom, покончивших жизнь самоубийством с 2008 по 2009 годы, когда компания сократила тысячи работников.

Источники в прокуратуре говорят, что сама компания и ее бывший глава Дидье Ломбар подозреваются в проведении политики, в результате которой работников доводили до того, чтобы они ушли добровольно.

В 2013 году France Telecom стала называться Orange.

Решение о привлечении к суду будет принимать судья, занимающийся этим делом. Если делу будет дан ход, это станет первым в истории Франции судебным процессом, когда такую огромную компанию обвиняют в моральных издевательствах над своими сотрудниками.

Вместе с бывшим главой компании, к суду могут быть привлечены его ближайший помощник Луи-Пьер Вен, а также руководитель отдела кадров Оливье Барберо и четыре других директора.

Что произошло?

В 2006 году Ломбар объявил о планах компании сократить 22 тыс. рабочих мест в целях улучшения производительности труда. Все это происходило на фоне приватизации компании, случившейся двумя годами ранее.

Согласно внутреннему документу, который цитируют французские СМИ, во время собрания, на котором присутствовали высокопоставленные сотрудники компании, Ломбар сказал, что он проведет сокращение любыми способами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Решение о привлечении к суду будет принимать судья, занимающийся этим делом

В июне парижский прокурор обвинил France Telecom в том, что в 2007 году компания проводила политику, создающую атмосферу тревоги во время болезненной реструктуризации.

Точное количество покончивших с собой сотрудников France Telecom неизвестно. Считается, что 60 человек покончили жизнь самоубийством за три года. По информации профсоюзов, 35 сотрудников компании совершили самоубийства с 2008 по 2009 годы.

Официальные лица говорят о 19 самоубийствах за два года, 12 попыток самоубийства и 8 других случаев, связанных с депрессией или другими болезнями.

Виной всему сокращения?

Несмотря на то, что количество самоубийств в компании не превышало средней статистики по стране, многие покончившие с собой сотрудники оставили предсмертные записки, в которых обвинили менеджмент компании в давлении на них.

Дидье Ломбар согласился с тем, что реструктуризация компании огорчила многих сотрудников, но при этом он отверг мысль о том, что сокращения приводили людей к самоубийствам.

France Telecom - не единственная компания, сотрудники которой сводили счеты с жизнью.

В 2007 году расследование проводилось в отношении компании "Рено" после того, как трое ее сотрудников покончили жизнь самоубийством.

Согласно французскому законодательству, любой, кто систематически издевается над другим человеком с целью ухудшить его рабочие условия, может быть приговорен к годовому тюремному заключению и штрафу в 15 тыс. евро (16,500 тыс. долларов).