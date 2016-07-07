Число жертв взрыва в Багдаде выросло до 292

Число погибших в результате взрыва в Багдаде достигло 292, сообщило министерство здравоохранения Ирака.

Власти до сих пор не смогли установить личность 177 человек, погибших во время взрыва, говорится в сообщении ведомства. Тела 115 человек были опознаны и переданы родственникам.

По данным министерства, ранения получили 200 человек.

Нападение, ответственность за которое взяла на себя запрещенная в России и других странах мира группировка "Исламское государство", произошло в воскресенье и стало одним из самых крупных за последние годы.

Грузовик, начиненный взрывчаткой, был подорван на торговой улице в оживленном районе Багдада - Эль-Каррада. Жертвами взрыва стали в основном посетители местных кафе. Через некоторое время произошел еще один взрыв - на севере города.