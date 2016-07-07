В финал Уимблдона вышла немка Ангелика Кербер
- 7 июля 2016
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Немецкая теннисистка Ангелика Кербер обыграла американку Винус Уильямс в полуфинале Уимблдонского теннисного турнира.
Счет матча - 6:4, 6:4 в пользу Кербер.
После победы Кербер заявила, что будет счастлива играть в своем первом в жизни финале Уимблдона.
Ранее в четверг американка Серена Уильямс обыграла в полуфинале россиянку Елену Веснину.
В январе Кербер обыграла Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.