В финал Уимблдона вышла немка Ангелика Кербер

Немецкая теннисистка Ангелика Кербер обыграла американку Винус Уильямс в полуфинале Уимблдонского теннисного турнира.

Счет матча - 6:4, 6:4 в пользу Кербер.

После победы Кербер заявила, что будет счастлива играть в своем первом в жизни финале Уимблдона.

Ранее в четверг американка Серена Уильямс обыграла в полуфинале россиянку Елену Веснину.

В январе Кербер обыграла Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.