Павленского лишили премии Гавела из-за "приморских партизан"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Петр Павленский был освобожден судом уже после присуждения ему премии имени Гавела

Международная правозащитная организация Human Rights Foundation (HRF) лишила российского художника-акциониста Петра Павленского премии имении Вацлава Гавела за поддержку так называемых "приморских партизан", осужденных за преступления против сотрудников МВД.

Павленский хотел передать денежную премию в фонд, который оплачивает адвокатов участникам группировки. Однако в HRF считают, что посвящение Павленским своей награды этой группе и передача денежной премии "противоречит ненасильственному и творческому наследию Гавела".

Как говорится в письме организации Павленскому, еще до вручения премии в Осло 25 мая правозащитники убеждали его гражданскую жену Оксану Шалыгину не переводить денежную премию "группе, использующей насилие".

"Я думаю, что ситуация просто катастрофичная, - заявил Павленский Би-би-си. - Я хотел поддержать людей, которые встали на борьбу с полицейским террором, на борьбу с насилием государства над обществом. Это было со стороны приморских партизан жестом отчаяния, потому что шесть людей не имеют возможность справиться с многотысячной армией вооруженных людей, которые уже давно занимаются не защитой общества, а грабежом, насилием и убийствами мирных жителей в России".

По словам Павленского, он хотел "помочь получить квалифицированную юридическую защиту людям, у которых срока доходят до 25 лет, против которых российская власть ведет идеологическую войну".

Статуэтка и премия

Как написал в "Фейсбуке" адвокат и правозащитник Павел Чиков, Павленский обратился к нему с просьбой "найти надежного адвоката для этого процесса в расчете как раз на премию Гавела". По словам Чикова, теперь возможности привлечь независимого адвоката к делу "приморских партизан" нет.

Группировка, которую журналисты прозвали "приморскими партизанами", начала свою деятельность в 2009 году. Ее члены нападали на сотрудников правоохранительных органов и обзаводились таким образом боевым оружием, бронежилетами и милицейской формой.

Несколько членов группы погибли при задержании, а остальных суд присяжных признал виновными в бандитизме и совершении тяжких преступлений в Приморском крае, в том числе в убийствах сотрудников МВД в 2010 году.

В отличие от Павленского, Чиков отметил, что действия "приморских партизан" - это "далеко не политическая борьба против апартеида, и героического в ней мало", однако у правозащитников есть доказательства пыток арестованных, а также "большие вопросы к качеству следствия и справедливости суда".

На прошлой неделе художник заявил, что премию ему до сих пор не перечислили, связав это с тем, что фонд хочет повлиять на то, как ему этими деньгами распорядиться. Теперь Павленского лишили права на награду, включая статус лауреата, бронзовую статуэтку и денежную премию.

"Я очень надеюсь, что у организации, у которой хватило смелости вот так вот публично заявить о своей поддержке полицейского террора, поддержке насилия государства над обществом, хватит смелости так же публично изъять у меня статуэтку. Теперь мне этот железный кусок противоречивого хлама не нужен. Кроме противоречия, которое царит в этой организации, она больше ничего не несет", - сказал он.

Премия имени Вацлава Гавела "За креативный протест" была учреждена в апреле 2012 года. Гавел был последним президентом Чехословакии и первым президентом Чехии после выхода страны из-под советского контроля. Он возглавлял Human Rights Foundation в течение трех лет - до смерти в 2011 году.

Премию его имени вручают за гражданское мужество и достижения в области прав человека. Среди предыдущих лауреатов - участницы группы Pussy Riot, получившие премию в 2014 году.

Павленского задержали в ноябре 2015 года после поджога двери здания ФСБ. Изначально его обвиняли в вандализме, но затем статью переквалифицировали на "уничтожение культурных ценностей". 8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным и постановил отпустить его на свободу, обязав заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери, а также возместить ущерб, причиненный зданию ФСБ, в размере 481,5 тысячи рублей.