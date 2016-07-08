Украина приостановила аккредитацию для работы на востоке страны корреспонденту "Новой газеты"

На Украине приостановлена аккредитация - в объявленной украинскими властями зоне антитеррористической операции - корреспонденту российской "Новой газеты" Юлии Полухиной, а также двум журналистам украинского "Громадського ТВ" Анастасии Станко и Константину Реуцкому.

Как сообщила пресс-служба штаба операции, данная мера вызвана съемками сюжета об обстреле позиций украинских военных со стороны самопровозглашенной ДНР.

"На данном видео четко отсняты позиции десантников, их лица и оружие, предметы, которые могут стать ориентирами для врага. Это является грубым нарушением правил работы журналистов в зоне АТО", - заявили в штабе.

При этом на сайте штаба содержится обращение личного состава 81-й бригады ВСУ, который просит лишить аккредитации всех групп "Громадського ТВ" и "Новой газеты".

Редакция "Новой газеты" заявила, что их корреспондент Юлия Полухина делала репортаж в районе, где находятся украинские военные, и зафиксировала факт нарушения минских договоренностей со стороны ДНР - позиции ВСУ были обстреляны, как утверждается, из 120-миллиметровых минометов, которые не должны находится так близко к линии соприкосновения сторон.

При этом, как подчеркивает редакция "Новой газеты", Полухина интервьюривала командующего ВДВ Украины, который и разрешил ей работу в пригороде Авдеевки.

"Журналист "Новой газеты" не снимал ни огневые точки, ни позиции украинской армии, а вел съемку внутри временного убежища бойцов ВСУ, делал это открыто и с разрешения офицеров. Все обвинения, высказанные пресс-службой АТО, являются ложью", - говорится в комментарии редакции газеты.

Представители украинского телеканала также отрицают, что снятый материал раскрыл информацию о позициях украинских военных. Исполнительный директор канала Екатерина Горчинская на своей странице в "Фейсбуке" написала, что журналисты согласовывали материалы с военными.

Кроме этого, она подчеркнула, что "Громадськое ТВ" не имеет отношения к материалу, опубликованному российской газетой.