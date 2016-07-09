Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ситуация в Донбассе может ухудшиться, предупреждают в ООН

Число мирных жителей, погибших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, в июне достигло рекордной отметки за последние 10 месяцев, говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

С 1 по 30 июня в зоне конфликта в Донбассе погибли 12 человек, 57 - получили ранения. Это - рекордная цифра с августа 2015 года.

Таким образом, по подсчетам ООН, с начала конфликта на востоке Украины там погибли 9740 человек, среди которых почти 2 тысячи мирных жителей.

Большинство людей за последний месяц пострадали от артиллерийских обстрелов, в том числе с помощью оружия, использование которого запрещено Минскими соглашениями.

Прогнозы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН пока неутешительные.

"Ситуация имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, так как стороны конфликта стремятся захватить территорию в буферной зоне, и в нескольких местах продолжают перемещать свои позиции ближе друг к другу", - говорится в докладе.

Таким образом, увеличивается риск конфронтации, отмечают в ООН.

Ранее в субботу пресс-центр операции вооруженных сил Украины в Донбассе сообщил в "Фейсбуке", что позиции украинских военных за прошедшие сутки были обстреляны 72 раза.

Об ухудшении ситуации в Донбассе представители ОБСЕ предупреждают с начала мая.

В пятницу президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность участившимися в последнее время нарушениями режима прекращения огня в Донбассе в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в военной помощи самопровозглашенным "народным республикам" и в непосредственном участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что не является стороной конфликта.

На этой неделе правозащитная организация International Partnership for Human Rights (IPHR) представила доклад, согласно которому летом и осенью 2014 года несколько сел Луганской области были обстреляны ствольной и реактивной артиллерией с территории Российской Федерации.