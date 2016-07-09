Лидер Абхазии Хаджимба отказался переносить референдум о доверии

Референдум о доверии абхазскому лидеру и о досрочных выборах пройдет в воскресенье, заявил глава отколовшегося от Грузии региона Рауль Хаджимба.

Инициативу о проведении референдума выдвинул блок оппозиционных партий.

Позже оппозиция предложила перенести голосование на осень, а также потребовала отставки главы МВД, который, по ее мнению, несет ответственность за рост преступности и препятствует свободному волеизъявлению жителей.

На минувшей неделе в Сухуми произошли столкновения сторонников оппозиции, пытавшихся проникнуть в здание МВД, с милицией.

В пятницу абхазский лидер Хаджимба заявил, что все участки для голосования готовы к работе, а сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности.

После акций протеста, организованных партией "Амцахара", Хаджимба временно отстранил главу МВД Леонида Дзапшбу, но ответил отказом на требование о переносе референдума.