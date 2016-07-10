Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Миннеаполисе, где полицейским был застрелен афроамериканец Филандо Кастиле

В Соединенных Штатах ширится волна протестов против полиции в связи с недавними убийствами афроамериканцев в Миннесоте и Луизиане.

В Миннесоте протестующие заблокировали дороги и бросали файеры в полицейских, а в городе Батон-Руж в штате Луизиана вооруженные отряды самообороны "Новые черные пантеры" дали отпор полиции.

Как передает из Батон-Ружа корреспондент Би-би-си Лора Бикер, протестующие, пять ночей подряд выходящие на улицы, полны ярости, и настроение среди них накаляется от митинга к митингу, на что полиция отреагировала полной боевой экипировкой.

"Стороны стоят лицом к лицу, зачастую блокируя основное шоссе, ведущее к полицейскому участку. Полиция периодически выстраивается в ряд и выхватывает из толпы несколько человек, чтобы отвести их в участок", - сообщает Бикер.

По сообщениям корреспондента Би-би-си, ранее сотни человек прошли с маршем к зданию законодательного собрания штата Луизиана и простояли на ступенях с поднятыми вверх сжатыми кулаками.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В городе Батон-Руж в Луизиане полиция арестовала одного из лидеров движения "Black Lives Matter" ("Черные жизни важны") Дерэя Маккессона

Напряженная ситуация сохраняется и в Далласе, где в минувший четверг 25-летний чернокожий Мика Джонсон застрелил пятерых полицейских во время митинга протеста.

Там повышены меры безопасности после того, как в полицейский участок поступили анонимные угрозы о готовящихся новых нападениях на сотрудников полиции.

Поводом для массовых протестов против убийства полицейскими чернокожих стала гибель Филандо Кастиле в Миннесоте и Алтона Стерлинга в Луизиане.

Прошлой ночью в городе Сент-Пол в Миннесоте протестующие швыряли в полицейских бутылки, камни и горящие предметы. Демонстранты заблокировали скоростную автомагистраль между штатами, создав на дороге затор.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сотни людей прошли маршем в Нью-Йорке

По данным полиции, некоторые полицейские получили ожоги. Несколько участников протестов арестованы. Демонстранты утверждают, что полиция применяла слезоточивый газ и резиновые дубинки.

В городе Батон-Руж в штате Луизиана несколько сотен человек окружили здание полицейского участка, выкрикивая "Нет справедливости - нет мира!". Толпа протестующих собралась и у минимаркета, где был убит Алтон Стерлинг.

Напряженность сопровождала и противостояние вооруженных членов партии "Новые черные пантеры" и спецподразделений полиции. Законы Луизианы позволяют открытое ношение оружия.

Десятки человек арестованы, среди них активист Дерэй Маккессон и двое журналистов.

Участница протестов в Батон-Руже Мэри Флауэрс заявила корреспонденту агентства Ассошиэйтед пресс: "Черных парней убивают, и это кульминация того, что происходит в течение десятилетий".

В Сан-Франциско и в городе Фресно в Калифорнии несколько сотен демонстрантов заблокировали дороги и мосты. Мирные демонстрации прошли в городах Уэст-Палм-Бич, Форт-Лодердейл и Майами во Флориде.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В городе Сент-Пол (штат Миннесота) протесты длились всю ночь

В Нью-Йорке по меньшей мере 20 человек арестованы во время марша протеста по Манхэттену.

"Мы постоянно ощущаем угрозу, нас охватывает печаль и злость из-за растущего числа убитых чернокожих", - заявила участница марша Лорена Амброзио корреспонденту агентства Рейтер.

В Филадельфии нынешние выходные объявлены "Уикендом гнева". Расово смешанная демонстрация в центре города продолжалась шесть часов. Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, один из участников протеста сказал полицейскому: "Без формы вы ведь такие же, как и мы".

Демонстрации протеста прошли также в Нэшвилле, Индианаполисе и Вашингтоне.

Движение "Черные жизни важны"

Партия "Новые черные пантеры за самооборону"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Активисты партии "Новые черные пантеры" вступили в противостояние с полицией в городе Батон-Руж в штате Луизиана

Основана в 1989 году в Далласе. Нынешний председатель партии - Хашим Нзинга.

Численность партии точно неизвестна. Ее руководство утверждает, что в ее рядах состоит несколько тысяч человек. По незавимым оценкам, эта цифра существенно ниже. В то же время партия играет очень активную роль в организации и проведении протестов.

Манифест партии состоит из десяти пунктов, в числе которых право на самоопределение "черной нации", освобождение всех чернокожих из тюрем, прекращение жестокого обращения полиции с чернокожими и призыв ко всем чернокожим образовать единый фронт и вооружаться для самообороны.

Еврейская правозащитная организация "Антидиффамационная лига" и правозащитная организаяция Southern Poverty Law Center (SPLC; "Южный центр правовой защиты бедноты") называют "Новых черных пантер" расистами и антисемитами, проповедующими ненависть.

"Новые черные пантеры за самооборону" не имеют никакого отношения к действовавшей в 60-е годы партии "Черные пантеры". Основанная в 1966 году, она была воинствующей социалистической организацией. Партия исповедовала черный национализм, но в то же время проводила в жизнь социальные программы среди чернокожего населения. К середине 70-х партия прекратила существование. Один из ее основателей Бобби Сил определил высказывания "Новых черных пантер" как "ксенофобные" и "абсурдные".

Image caption В штатах Атланта и Джорджия протестующие заблокировали дороги, но это были мирные акции

Даллас: угрозы новых нападений

Полиция Далласа в эту субботу получила анонимные угрозы о возможном нападении на ее сотрудников, сообщила пресс-служба полиции.

В ответ полицейские ввели повышенные меры безопасности: центральное отделение полиции и соседние здания были оцеплены и поставлены под охрану усиленных подразделений спецназа. Соседние с отделением улицы также патрулируют бойцы SWAT, сообщает Рейтер.

Как сообщает корреспондент Би-би-си с места событий, полицейские попросили тележурналистов не устраивать прямых включений от здания центрального отделения полиции, чтобы не осложнять задачу обеспечения безопасности.

По данным Ассошиэйтед пресс, такие же меры безопасности предприняты еще как минимум в двух отделениях полиции города. Около зданий находятся полицейские машины, а также офицеры в шлемах и с винтовками.

Агентства сообщают, что полицейские обыскали большой гараж, который находится рядом с центральным отделением. По данным местных СМИ, там заметили человека в черной маске, но задержать его не удалось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В пятницу полиция обыскала дом Мики Джонсона и нашла там оружие и взрывчатку

"Не настолько расколота, как полагают некоторые"

Из-за событий в Далласе президент США Барак Обама решил сократить свое европейское турне и уже в начале будущей недели приехать в город. Но еще находясь на саммите НАТО в Варшаве, американский лидер сделал заявление, попытавшись убедить нацию, что Америка "не настолько расколота, как полагают некоторые".

По словам Обамы, страна охвачена чувствами печали и гнева, но вместе с тем ощущает себя единой. Человека, стрелявшего по белым сотрудникам полиции, президент назвал сумасшедшим и добавил, что тот не представляет всех афроамериканцев.

В то же время, продолжил Обама, американцы, относящиеся ко всем расам и социальным группам, испытывают справедливое возмущение в связи с убийствами чернокожих.

Даллас: с чего все началось

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мика Джонсон служил в американской армии с 2009 по 2015 год

25-летний чернокожий Мика Джонсон застрелил пятерых полицейских во время митинга протеста, состоявшегося в минувший четверг в Далласе. Еще семь полицейских и двое случайных прохожих были ранены.

Митинг проходил под лозунгами протеста против слишком участившихся, по мнению демонстрантов, убийств афроамериканцев представителями полиции.

Это была лишь одна из многих акций протеста, проходящих в последнее время по всем Соединенным Штатам.

Нынешняя волна протестов против полицейского насилия поднялась после того, как в сети с разницей в два дня появились сразу два сделанных в разных штатах видео, на которых полицейские убивают афроамериканцев.

После многочасового противостояния с полицией подозреваемый в нападении на полицейских был убит при помощи взрывного устройства во время штурма здания, где он прятался.

На данный момент следствие считает, что Мика Джонсон действовал один.

От пуль полицейских в США ежегодно погибают несколько сотен человек. Согласно статистике, среди жертв полиции непропорционально высокое место занимают афроамериканцы.

По словам шефа полиции Далласа Дэвида Брауна, Мика Джонсон сказал, что хотел убивать белых людей, в первую очередь белых полицейских, в качестве акта возмездия за смерть чернокожих.