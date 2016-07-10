Заключенного Гуантанамо перевели в Италию после 14 лет тюрьмы

Заключенный Гуантанамо Файез Ахмад Яхия Сулейман, проведший в американской тюрьме 14 лет, был переведен в Италию, сообщили в Пентагоне.

После его перевода количество заключенных в тюрьме, расположенной на американской военной базе на Кубе, сократилось до 78 человек.

Перевод заключенного был согласован еще шесть лет назад. Американская сторона поблагодарила Италию за то, что та помогает в закрытии тюрьмы.

Пентагон не уточнил, будет ли Сулейман отбывать срок в Италии. Представитель ведомства заявил, что этот вопрос будет решать правительство страны.

Житель Йемена был арестован полицией Пакистана и переведен в США в декабре 2001 года. Его обвиняли в том, что он воевал с США на стороне экстремисткой группировки "Аль-Каида".

Президент США Барак Обама обещал закрыть тюрьму еще во время своего первого срока. Однако многие представители как Республиканской, так и Демократической партий высказались против.

Большинство из 78 заключенных в Гуантанамо содержатся там без предъявления обвинений или суда. Многие провели в заключении более 10 лет.

Правозащитники критикуют США за условия содержания в этой тюрьме. К некоторым заключенным в тюрьме применялись пытки. Тюрьма была открыта бывшим президентом США Джорджем Бушем после нападений 11 сентября 2001 года.

США пытается договориться с другими странами, чтобы они приняли бывших заключенных Гуантанамо.