Британия купит у Boeing девять противолодочных самолетов

Британское правительство заключило с компанией Boeing контракт на поставку девяти противолодочных самолетов общей стоимостью 3 млрд фунтов (3,9 млрд долларов).

В рамках контракта Boeing в течение следующих 10 лет обязуется поставить Великобритании девять самолетов P-8A Poseidon, предназначенных для поиска и уничтожения подводных лодок. В сумму договора также включены расходы на обучение персонала и техобслуживание самолетов.

Кроме того, Boeing оплатит строительство на авиабазе Лоссимут в Шотландии инфраструктуры, необходимой для размещения там новых самолетов. Ожидается, что возведение этих объектов обойдется в 100 млн фунтов.

Самолеты P-8A призваны залатать брешь, которая образовалась в обороноспособности Великобритании после отказа в 2010 году от использования самолетов Nimrod, принятых на вооружение еще в конце 1960-х годов.

Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон объявил о заключении сделки в понедельник перед началом международного авиасалона в Фарнборо. По его словам, покупка самолетов демонстрирует, что, несмотря на "брексит", Британия открыта для бизнеса.

"С какой бы неопределенностью не столкнулась наша страна, я хочу, чтобы все знали: Британия останется одним из мировых лидеров как в военном, так и в гражданском авиастроении", - заявил Кэмерон.

В общей сложности благодаря сотрудничеству британского правительства и Boeing в стране будет создано около 2 тысяч рабочих мест.

Самолет P-8A Poseidon создан на базе гражданского авиалайнера Boeing 737-800. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в спасательных операциях. Помимо Великобритании такие самолеты заказали США, Индия и Австралия.