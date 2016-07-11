Тереза Мэй почти наверняка станет новым премьером Британии

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Тереза Мэй пообещала защищать интересы простых людей

Министр внутренних дел Тереза Мэй начала в понедельник свою предвыборную кампанию, пообещав поставить партию на службу простому народу.

Однако в момент ее выступления перед членами партии в Бирмингеме ее основная соперница в борьбе за пост лидера партии Андреа Ледсом заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу Терезы Мэй, которая таким образом осталась единственным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

"Брексит значит брексит, и мы сделаем его успешным", - сказала она, выступая перед членами консервативной партии в Бирмингеме. Известно, что Мэй перед референдумом о членстве Британии в ЕС выступала за сохранение статус-кво, но держалась в тени.

Главный посыл выступления Терезы Мэй: правительство должно заняться проблемой неравенства и возобновить доверие к политике.

Она также отметила, что система уголовного правосудия относится к темнокожим людям "более жестко", чем к белым, и указала на тот факт, что политики зачастую не понимают, насколько тяжела жизнь малоимущих семей.

"Не все дозволено"

Что касается корпоративного управления, то в ее планах разрешить сотрудникам крупных компаний входить в состав совета директоров, а также сократить чрезмерные корпоративные бонусы.

Излагая свой план по реформированию корпоративного управления, Мэй осудила практику, когда не являющиеся исполнительными лицами компании члены совета директоров, которые должны представлять независимый взгляд на то, как управляется компания, на самом деле выбираются из того же самого "узкого социального и профессионального круга", к которому принадлежит и высшее исполнительное руководство. Их экспертиза, по словам Мэй, просто недостаточно хороша.

"Если я стану премьер-министром, мы изменим эту систему, у нас в советах директоров будут не только клиенты компаний, но и сами работники", - сказала она.

"Мы - консервативная партия, и, да - мы партия предпринимательства, но это не означает, что мы должны быть готовы принимать принцип "все дозволено", - добавила Тереза Мэй.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оставшись едиснтвенным кандидатом на пост лидера тори, Тереза Мэй уверенно шагает к посту премьер-министра

Три задачи: новый лидер+новое видение страны=новое место в мире?

Тереза Мэй обозначила три потенциальные задачи, которые будут стоять перед кабинетом, если она его возглавит: "Первое, нам необходимо новое, смелое, позитивное видение будущего нашей страны - страны, которая служит интересам всех, а не только привилегированной части".

"Второе - нам необходимо объединить нашу партию и нашу страну. И третье, наша страна нуждается в сильном, испытанном лидере, чтобы провести нас через время экономической и политической неопределенности, договориться о наилучших условиях для Британии по выходу из Евросоюза и обозначить для себя новую роль в мире".

Излагая основные положения своей социальной программы, Тереза Мэй отметила существующие в британском обществе несправедливость и отсутствие социальной мобильности.

"Если ты черный, то система уголовного правосудия будет относиться к тебе более жестко, чем если бы ты был белым. Если ты белый парень из рабочего класса, то ты с меньшей вероятностью попадешь в университет. Если ты учишься в государственной школе, то ты вряд ли станешь профессионалом в какой-либо престижной сфере, в отличие от тех, кто учится в частной школе. Если ты женщина, то ты зарабатываешь меньше, чем мужчина. Если у тебя проблемы с психикой, то зачастую тебе не оказывается должная помощь. Если ты молодой, то тебе сложнее чем когда бы то ни было купить собственное жилье", - заявила Тереза Мэй.

Она отметила, что под ее руководством партия тори будет служить интересам простого народа.