Кэмерон пообещал передать дела новому премьеру Терезе Мэй в среду

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэмерон официально подаст королеве заявление об отставке

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что в среду официально подаст королеве заявление об отставке.

По его словам, он надеется, что уже к вечеру того же дня к исполнению обязанностей сможет приступить новый премьер-министр. В понедельник стало известно, что единственным кандидатом на этот пост осталась глава министерства внутренних дел Тереза Мэй.

Единственный остававшийся соперник Терезы Мэй после снявших свои кандидатуры трех других претендентов - Андреа Ледсом - в понедельник отказалась продолжать борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Изначально предполагалось, что кампания по выбору лидера партии продлится до конца сентября и лидер партии будет избран в результате голосования среди членов партии.

Однако в понедельник Андреа Ледсом отказалась от дальнейшего участия в гонке, отметив, что партии срочно нужен лидер, а стране - премьер-министр, и "еще девять недель кампании чрезвычайно нежелательны".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Уходящий со своего поста Дэвид Кэмерон выразил свою полную поддержку Терезе Мэй

Дэвид Кэмерон в коротком заявлении, сделанном перед журналистами на Даунинг-стрит, сказал, что Андреа Ледсом пришла к совершенно правильному решению, сняв свою кандидатуру, и он рад, что Тереза Мэй сменит его на этом посту.

Он также обосновал свое решение уйти с поста уже в наступающую среду, отметив, что долгий период переходного периода ни к чему: "Так что завтра я проведу свое последнее заседание кабинета министров, а в среду я буду присутствовать в Палате общин на еженедельной сессии ответов премьер-министра, после чего я намереваюсь отбыть во дворец и вручить мое заявление".

Кэмерон назвал свою преемницу "сильной и компетентной" и отметил, что она "более чем просто способна на лидерство", которое необходимо стране в ближайшие годы. "Я ее полностью поддерживаю", - заявил уходящий премьер-министр.

В понедельник специальная комиссия тори, состоящая из 18 членов и носящая название "Комиссия 1922" [созданная после проведения всеобщих выборов 1922 года], официально объявила об избрании Терезы Мэй лидером Консервативной партии.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королева Елизавета по давней традиции должна будть принять отставку Дэвида Кэмерона и назначение Терезы Мэй

Как отмечает обозреватель по политическим вопросам Би-би-си Викки Янг, события развиваются весьма стремительно: в понедельник утром Мэй начала свою предвыборную кампанию за пост лидера партии, а спустя несколько часов стало ясно, что к среде она станет премьер-министром.

Дэвид Кэмерон объявил о решении подать в отставку после референдума, на котором избиратели высказались за "брексит" - выход Британии из состава Евросоюза. Кэмерон выступал за то, чтобы Британия осталась в ЕС.