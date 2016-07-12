Ученые: мультивитамины во время беременности не нужны

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Исследователи уверены, что реальную пользу беременным приносят лишь фолиевая кислота и витамин D

Прием мультивитаминных комплексов для беременных - пустая трата денег, считают британские ученые. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Drug and Therapeutics Bulletin, большинству будущих матерей такие витаминные добавки просто не нужны.

По-настоящему важны для беременных, особенно в первые три месяца беременности, фолиевая кислота и витамин D, утверждают ученые.

"Единственные пищевые добавки, рекомендованные для всех женщин во время беременности, - это фолиевая кислота и витамин D. Они доступны по относительно низкой цене", - подчеркивается в исследовании.

Исследователи говорят, что не нашли доказательств того, что мультивитаминные комплексы улучшают здоровье матери и ребенка.

Ученые советуют беременным женщинам в обязательном порядке принимать фолиевую кислоту и витамин D, а также придерживаться хорошо сбалансированной диеты.

Джанет Файл из Королевского колледжа акушерок отмечает: "Мы хотели бы призвать беременных и тех, кто собирается забеременеть, придерживаться здоровой, разнообразной диеты, включающей свежие фрукты и овощи, а также принимать фолиевую кислоту".

По данным исследователей, есть четкие доказательства пользы приема фолиевой кислоты. Прием 0,4 миллиграммов в день может защитить от развития аномалий плода, например дефекта нервной трубки.

Прием 10 мг витамина D в день поможет развитию и сохранению здоровых костей у матери и ребенка.

Ученые предупреждают об угрозе чрезмерного приема витаминов. Вред плоду может нанести излишнее употребление витамина А.

Есть за двоих?

Ученые в исследовании также развеивают миф о питании беременных.

"Беременным нет никакой необходимости есть за двоих, - говорит Джанет Файл из Королевского колледжа акушерок. - Это миф. Все, что требуется, - это нормальное сбалансированное количество пищи".

Производители витаминных добавок же утверждают, что не все женщины получают достаточное количество питательных веществ.

Ассоциация производителей здоровой пищи (Health Food Manufacturers' Association), которая представляет индустрию пищевых добавок, настаивает на том, что значительная часть женщин детородного возраста не получает достаточного количества питательных веществ из рациона.

Финансируемый производителями добавок Информационный центр пищевых добавок сообщает, что пищевые добавки могут помочь покрыть недостатки той или иной диеты или ее отсутствия.