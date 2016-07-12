ЦИК Белоруссии по ошибке допустил к выборам противника Лукашенко

Информация о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в депутаты парламента оппозиционного политика Николая Статкевича появилась на сайте Центризбиркома в результате технической ошибки, заявил секретарь белорусского ЦИК Николай Лозовик.

"Мы просто допустили техническую ошибку: была опубликована информация о поданных заявлениях на регистрацию вместо зарегистрированных групп. Стоит задача подчистить список", - сказал Лозовик, заметив, что по ошибке ЦИК допустил к процессу сбора подписей за выдвижение кандидатом в депутаты и других граждан.

Исправленную таблицу данных о регистрации инициативных групп ЦИК обещает разместить на своем официальном сайте в течение дня. Таблица, появившаяся в понедельник и вызвавшая многочисленные комментарии, с сайта ЦИК удалена.

Николай Статкевич - ярый критик президента Лукашенко и его соперник в борьбе за президентское кресло на выборах 2010 года. После силового разгона протестного митинга в день выборов, 19 декабря 2010 года, он был задержан, обвинен в организации массовых беспорядков и осужден на 6 лет лишения свободы.

В тюрьме Статкевич провел почти пять лет и был освобожден в августе 2015 года - в преддверии очередных президентских выборов на волне попыток официального Минска наладить отношения с Западом с целью признания выборов соответствующими демократическим стандартам.

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ отметили прогресс со стороны белорусских властей в организации и проведении президентских выборов 2015 года, но демократичными выборы не признали - как и все предыдущие избирательные кампании во время президентства Лукашенко.

ЕС требовал от белорусских властей реабилитировать всех осужденных и репрессированных за политические убеждения и критику режима, но судимость с оппозиционного политика Николая Статкевича не снята и по закону не будет снята в течение восьми лет после освобождения из тюрьмы.

Гражданин, имеющий непогашенную судимость, по белорусским законам не может претендовать на избрание в парламент либо президентом.

Николай Статкевич заявил, что намерен готовить акции протеста во время нынешней избирательной кампании и призвал своих сторонников бойкотировать выборы.

Выборы в нижнюю палату белорусского парламента назначены на 11 сентября.