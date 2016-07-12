Международная федерация плавания (FINA) сняла с российской спортсменки Юлии Ефимовой обвинения в употреблении мельдония, сообщил ее адвокат. Это значит, что спортсменка сможет участвовать в Олимпиаде в Рио.

"Буквально час назад поступила официальная информация от FINA о том, что с нее [Ефимовой] сняты все обвинения. Она может свободно выступать на соревнованиях, никакого наказания не последовало", - сказал адвокат в беседе с журналистами.

Таким образом, Ефимова сможет свободно выступать на любых международных соревнованиях. Она включена в состав сборной России для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Министр спорта России Виталий Мутко поприветствовал решение федерации. "Лично я ожидал такого решения, хотя все непросто, но сейчас все в прошлом. Юля - достойный спортсмен", - цитирует Мутко агентство Интерфакс.

Спортсменка была временно отстранена от соревнований в марте. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что в допинг-пробе Ефимовой обнаружили мельдоний.

Мельдоний попал в список запрещенных с 1 января этого года. При этом за последние несколько месяцев стало известно о его наличии в пробах сразу нескольких российских спортсменов.

В частности, об обнаружении в своей допинг-пробе мельдония сообщила знаменитая теннисистка Мария Шарапова. По ее словам, она принимала его по указанию врача.

Также мельдоний нашли в допинг-пробах фигуристки Екатерины Бобровой, олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова и пятикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Калужникова.

Всего, по данным Всемирного антидопингового агентства, с начала года мельдоний обнаружили в допинг пробах примерно ста спортсменов из разных стран. В результате агентство согласилось на первое время несколько смягчить требования к допустимому содержанию мельдония в организме.