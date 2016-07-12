Forbes: cамая высокооплачиваемая знаменитость - Тейлор Свифт

Правообладатель иллюстрации AP

Поп-певица Тейлор Свифт возглавила список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей, ежегодно составляемый журналом Forbes. На последнем месте в сотне оказалась Бритни Спирс.

Свифт, состояние которой оценивается в 170 млн долларов, с огромным отрывом опередила Адель, занявшую девятое место с состоянием 80,5 млн, Мадонну (12 место) с состоянием 76,5 млн и Рианну (13 место) с состоянием в 75 млн.

Второе место в списке Forbes заняла группа One Direction с состоянием 110 млн долларов. Португальский футболист Криштиану Роналду поделил четвертое место с американским телеведущим Филом Макгроу (88 млн долларов), немного обогнав Лионеля Месси (81,5 млн), занявшего в списке восьмую строчку.

Россиян в первой сотне не оказалось.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Кардашьян обогнала Кэти Перри, Элтона Джона и Дженнифер Лоуренс

Ким Кардашьян попала на обложку журнала Forbes. Она заняла в списке 42 место с состоянием в 51 млн долларов.

По сведениям журнала, 40% полученных ею в прошлом году доходов заработаны при помощи игры Kim Kardashian: Hollywood.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Кэти Перри заняла 63 место

"Совокупное состояние 100 наиболее высоко оплачиваемых знаменитостей мира достигло в прошлом году 5,1 млрд долларов (до уплаты налогов), что соответствует совместному ВВП Белиза, Гамбии и Бутана", - написал Forbes.

Редактор журнала Зак Гринберг сообщил, что основным источником доходов для знаменитостей остаются концертные выступления.

"От футбольных матчей в Испании до концертов в Китае - поклонники с готовностью расстаются с деньгами, чтобы увидеть знаменитостей своими глазами", - пишет он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дженнифер Лоуренс оказалась на 49 месте

Среди кинозвезд Голливуда Дженнифер Лоуренс второй год подряд заняла место самой высокооплачиваемой актрисы, ее состояние оценивается в 46 млн долларов.

Помимо упомянутых выше футболистов, в список вошло немало других спортсменов, в том числе швейцарский теннисист Роджер Федерер (16 место - 68 млн долларов) и британский автогонщик Льюис Хэмилтон (49 место - 46 млн).

Полный список самых богатых знаменитостей будет опубликован позднее.

В прошлом году единственной представительницей России, попавшей в рейтинг Forbes, стала теннисистка Мария Шарапова. Тогда она заняла 88 строчку.