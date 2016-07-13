Кругосветная миссия Solar Impulse 2 вышла на финишную прямую

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил свой предпоследний перелет: ему потребовалось более суток на то, чтобы добраться от испанской Севильи до Каира.

Solar Impulse 2 произвел посадку в Египте в среду рано утром, когда погодные условия наиболее благоприятны для безопасного снижения огромного тихоходного самолета.

Швейцарцам Бертрану Пикару и Андре Боршберу осталось сделать заключительный перелет до Абу-Даби, откуда 9 марта 2015 года началось их кругосветное путешествие.

Самолет, оснащенный 17 тысячами солнечных батарей, преодолел уже почти 35 тысяч километров, он пересек с запада на восток Азию, Тихий океан, американский континент, Атлантику и Европу.

Solar Impulse побил несколько мировых рекордов в категории полетов на солнечной энергии. Главная цель проекта - продемонстрировать возможности экологически чистых технологий.

Как говорит корреспондент Би-би-си Джонатан Амос, сейчас пилотам нужно очень аккуратно обращаться с солнечными батареями: их необходимо зарядить перед завершающим этапом, но важно не перегреть под сильным солнцем.