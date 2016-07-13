Адвоката Игоря Трунова лишили статуса "за умаление престижа адвокатуры"

Правообладатель иллюстрации RIA NOVOSTI Image caption Игорь Трунов полагает, что его лишили адвокатского статуса из-за публичных высказываний

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Московской области приняла решение о лишении адвокатского статуса Игоря Трунова, так как сочла, что его публичные высказывания наносят ущерб авторитету и престижу адвокатуры.

Как рассказал Игорь Трунов Русской службе Би-би-си, поводом стало его выступление на пресс-конференции, посвященной проблемам адвокатуры России, которая состоялась 1 февраля 2016 года в Национальной службе новостей.

"Адвокатура сейчас ручная, отсутствует институт ротации, закон не соответствует международным принципам. У нас не может в институте адвокатуры пожизненных лидеров. Глава адвокатской палаты Московской области находится на своем посту уже 16 лет. Корона уже приросла к голове! Это недопустимо. Вопрос как формируется квалификационная комиссия, все требования, которые выдвигаются, решает сам президент адвокатской палаты. Эта палата сейчас уже срослась с представителями МВД, ФСИН и прочими органами", - цитирует слова Трунова, сказанные на той пресс-конференции, Национальная служба новостей.

"Разговор был о проводимой государством реформе всего юридического рынка. Я говорил, что будет беда, если всех адвокатов объединят под одной крышей - с учетом тех пороков, которые есть в этой системе. И вот группа адвокатов посчитала, что я умаляю престиж адвокатуры, подала на меня жалобу", - пояснил он bbcrussian.com.

По словам адвоката, во время рассмотрения жалобы он находился на больничном и направил в комиссию ходатайство о переносе слушаний. "Но, видимо, кому-то очень хотелось поскорее со мной разобраться", - считает Трунов.

Для вступления в силу решения о лишении адвокатского статуса его должен утвердить совет адвокатской платы Московской области. Заседание Совета запланировано на 24 августа, Трунов намерен обжаловать решение комиссии.

Игорь Трунов известен участием в судебных процессах по многим резонансным делам. Он представляет интересы потерпевших по делу о захвате театрального центра на Дубровке в 2002 году, по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году и о катастрофе российского самолета над Синаем в 2015 году.

Трунов неоднократно пытался оспорить официальные итоги расследования многих громких дел, в частности, не раз выражал сомнения в объективности расследования обстоятельств и причин авиакатастроф российских самолетов.