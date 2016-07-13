В паблике "Лентач" сменилось руководство

Управляющий пабликом "Лентач" в социальной сети "ВКонтакте" Марк Шеин отстранен от руководства проектом, сообщил один из создателей сообщества Андрей Коняев.

В своем комментарии в соцсети "ВКонтакте" Коняев заявил, что руководитель "Лентача" нарушал правила соцсети и пытался продать паблик "отдельной компании с неочевидными источниками финансирования".

"Идеи и принципы, на основе которых мы передавали сообщество, больше не действуют. Марк Шеин сделал очень много для развития этого сообщества, никто никогда не сможет у него этого отнять. Но стремления Марка лежат сейчас в другой плоскости", - пишет Коняев.

В разговоре с Русской службе Би-би-си он пояснил, что после отстранения Шеина руководить пабликом скорее всего придется его создателям - то есть, самому Коняеву и Игорю Белкину. По словам Коняева, практика показала, что отдавать такую работу на аутсорс невозможно.

Основатель паблика добавил, что конфликт с Шеиным обострился после сообщений о намерении "Лентача" создать сеть региональных сайтов "Сейчас". По словам Коняева, тогда в пресс-релизе его указали как консультанта проекта, не заручившись его согласием.

Шеин в беседе с Русской службой Би-би-си назвал поведение Коняева и Белкина "попыткой рейдерского захвата".

"Они изначально планировали забрать себе этот проект. Два года они не мешали редакции, но несколько месяцев назад они пришли к нам за деньгами и потребовали от нас несколько десятков миллионов рублей, угрожая уволить всю редакцию", - утверждает он.

По словам Шеина, он намерен судиться с создателями паблика и пытаться восстановить контроль над страницей в сети "ВКонтакте", так как, согласно правилам сайта, сообщество принадлежит тому, кто владеет контентом.

Паблик "Лентач" был создан в марте 2014 года на базе официального сообщества онлайн-издания "Лента.ру". Через неделю после увольнения главного редактора "Ленты.ру" Галины Тимченко, вслед за которой уволилась почти вся редакция издания, паблик решили переименовать и отдать читателям, среди которых был и Шеин.