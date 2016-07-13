У ребенка в Горном Алтае обнаружили бубонную чуму

В Кош-Агачскую районную больницу в Горном Алтае доставлен десятилетний ребенок с диагнозом "бубонная чума".

Как рассказали журналистам врачи, мальчика доставили в больницу во вторник с очень высокой температурой. Диагноз поставили своевременно, состояние ребенка сейчас стабильное, добавили медики.

"Специалисты выяснили, что он контактировал с 17 людьми, из которых шесть детей. Все они помещены в изолятор и находятся под наблюдением. Пока признаков инфекции у них не выявлено", - рассказал врач больницы в беседе с агентством ТАСС.

В Кош-Агачском районе случаи заболевания бубонной чумой довольно давно обнаружили у сурков, но люди от них не заражались. Предположительно ребенок заболел, когда вместе с родственником разделывал тушу сурка.

Бубонная чума поддается лечению современными лекарствами, если ее успеют диагностировать. Болезнь приобрела известность после крупнейшей эпидемии, прошедшей в середине XIV века по Азии, Европе (1346—1353), Северной Африке и острову Гренландия.

Именно в ходе этой эпидемии болезнь получила свое второе название, - "черная смерть" или "черный мор". Количество жертв так называемой "второй пандемии" (в ее ходе чума распространялась в основном именно в бубонной форме) оценивают по меньшей мере в 60 млн человек. Некоторые страны тогда потеряли от трети до половины населения.