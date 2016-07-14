Акции Nintendo подорожали более чем на 50% после выхода Pokemon Go

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пикачу - культовый персонаж Pokemon Go в Японии

После выхода компьютерной игры для смартфонов Pokemon Go акции японской компании Nintendo меньше чем за неделю резко взлетели в цене.

В понедельник цены на акции компании, которая считалась аутсайдером на рынке игр для мобильных телефонов, подскочили на 25% и продолжили рост, достигнув в четверг утром отметки 56%.

Суть новой игры состоит в поиске и обучении виртуальных существ покемонов по карте местности, причем все интерактивные задания выполняются в реальном мире.

"Карманные монстры" вызвали повальное увлечение у пользователей. После релиза в США, Австралии и Новой Зеландии игра Pokemon Go оказалась в лидерах рейтинга App Store и Google Play.

В России официальный выпуск игры, как сообщает со ссылкой на источники газета "Ведомости", произойдет "в самое ближайшее время".