ФСБ России пришла с обысками в офис американской компании Amway

Служба экономической безопасности ФСБ России проводит проверку американской компании Amway, сообщили Би-би-си в пресс-службе компании.

Всю запрашиваемую информацию компания Amway предоставляет по первому требованию, сообщила директор по внешнекорпоративным связям компании Анна Сошинская.

"Amway функционирует на территории Российской Федерации полностью в соответствии с нормами российского законодательства, а также общепринятыми этическими правилами ведения бизнеса", - говорится в сообщении Сошинской.

Ранее Интерфакс сообщил об обысках в центральном офисе Amway в Москве и на складе компании в Московской области. По данным агентства, обыски проводили налоговая служба и Роспотребнадзор при поддержке правоохранительных органов.

По данным источника агентства, речь идет о налоговых претензиях на крупные суммы. Компания в последние годы несет убытки. При этом на сайте компании сообщается об успешной деятельности в России и планах расширения.

Amway производит косметику и бытовую химию. Представительство компании в России работает с 2005 года. Компания продает свои товары с помощью сетевого маркетинга и прямых продаж.