Банк Англии решил не смягчать денежную политику

Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% несмотря на слухи о ее возможном снижении.

Комитет по монетарной политике большинством голосов проголосовал за то, чтобы не менять ставку. Однако протокол встречи показал, что большинство членов комитета ожидают, что банк в ближайший месяц решится смягчить денежную политику.

Многие эксперты и инвесторы ожидали, что регулятор снизит ставки. Перед заседанием комитета фунт вырос почти до 1,35 доллара, а после оглашения решения упал до 1,33 доллара.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что после референдума, на котором жители страны проголосовали за выход из Евросоюза, Великобританию ждет серьезный экономический спад.

Глава Банка Англии Марк Карни после референдума пообещал, что банк поддержит экономику. Многие экономисты полагают, что Банк Англии попытается предотвратить спад с помощью агрессивного денежного стимулирования экономики.

На этом заседании Банк Англии отметил некоторые признаки начала спада, например, бизнес задерживает инвестиции, а рынок недвижимости слабнет. Регулятор ожидает, что экономика в ближайшие месяцы будет слабеть. В банке обещали следить за ситуацией в экономике и принимать все необходимые действия.