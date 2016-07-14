Власти Москвы согласовали митинг против "закона Яровой"

Власти Москвы согласовали митинг против пакета "антитеррористических законов", разработанных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил оппозиционер Леонид Волков, выложив копию соответствующего документа.

Изначально оппозиционеры собирались провести митинг на Славянской площади напротив памятника Кириллу и Мефодию. На нем должны были присутствовать 2 тысячи человек.

Однако мэрия предложила сократить численность митингующих до 1 тысячи человек, а место проведения изменить на сквер у памятника "Пограничникам Отечества" на площади Яузские ворота.

Волков написал, что организаторы митинга на предложение мэрии согласились. По его словам, их устраивает, что рядом с местом митинга находятся Роскомандзор и квартира, принадлежащая управляющему вице-премьера Игоря Шувалова.

Митинг запланирован на 26 июля на 19:00. Сейчас в группе в "Фейсбуке" заявили, что пойдут на мероприятие чуть более 1,3 тысячи человек - это уже больше согласованной численности митингующих.

В заявке митинг называют "В защиту 23 и 24 статей Конституции РФ". Также митингующие выступают против "интернет-цензуры и интернет-слежки, за свободу интернета в России".

7 июля президент России Владимир Путин подписал пакет законов Яровой. До этого он был одобрен Думой и Советом Федерации. Закон существенно ограничивает деятельность социальных сетей, мессенджеров и интернет-компаний. В частности, он обязывает хранить записи звонков, копии сообщений и присланные изображения до полугода.

Закон критикуют правозащитники и бизнес. Первые уверены, что она нарушает базовые принципы Конституции, например, о неприкосновенности частной жизни. Операторы сотовой связи предупреждали, что из-за закона существенно вырастут их расходы на ведение бизнеса, а значит, им придется поднять тарифы.