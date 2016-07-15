Арестованный в КНДР гражданин Южной Кореи "признался" в попытке похищения детей

В Пхеньяне состоялась пресс-конференция, на которой бывший гражданин КНДР, бежавший в Южную Корею, рассказал, что якобы планировал похищение детей по заданию южнокорейской разведки.

На мероприятие, которое северокорейские власти устроили для иностранных журналистов в Народном дворце культуры в Пхеньяне, 53-летнего Ко Хен-чола доставил вооруженный конвой.

Из рассказа арестованного следует, что южнокорейские спецслужбы отправили его в китайский город Даньдун, откуда он должен был проникнуть на территорию Северной Кореи и вывести оттуда двух девочек-сирот. За каждого ребенка ему было обещано по 10 тысяч долларов, поведал арестованный перед телекамерами.

В ходе публичного покаяния Ко со слезами на глазах заявил, что совершил преступление, которое нельзя простить, и назвал себя "предателем родины".

Как отмечает агентство Франс пресс, мероприятие было тщательно срежиссировано.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи отрицает свою причастность к этой истории. Власти Южной Кореи заявили, что арест Ко и предъявленные ему обвинения являются пропагандистской кампанией, и потребовали от Северной Кореи немедленно освободить арестованного.

По данным СМИ, Ко бежал из Северной Кореи в 2013 году. Около года он провел в Китае, а в 2014 году перебрался в Южную Корею. Обстоятельства его ареста остаются туманными. Власти КНДР утверждают, что был задержан в мае при попытке перейти реку на китайско-корейской границе.

Ранее Северная Корея обвинила Южную в похищении 13 человек, которые работали в северокорейском ресторане в Китае. Власти Южной Кореи заявили, что эти люди сами решили уехать.

В настоящее время Северная Корея держит в заключении как минимум четырех граждан Южной Кореи, включая Ко, а также двух американцев и одного канадца.

Северокорейские власти регулярно устраивают постановочные пресс-конференции, на которых арестованные иностранцы "признаются" в тяжких преступлениях против режима.

На одной из таких пресс-конференций в феврале этого года 21-летний американский студент Отто Уормбир, арестованный за то, что хотел взять на память бумажный плакат из пхеньянского отеля, заявил, что украл его по заданию ЦРУ с целью подорвать единство северокорейского народа.