Медведева попросили проверить этичность расходов Шувалова

Депутат Госдумы Олег Шеин направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву запрос в связи с опубликованным накануне расследованием Фонда по борьбе с коррупцией о частном самолете, которым пользуется вице-премьер правительства Игорь Шувалов.

Шеин опубликовал запрос на своей странице в "Фейсбуке".

Он ссылается на Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих России, который был принят в 2010 году.

Кодекс требует от чиновников стремиться как можно более эффективно распоряжаться ресурсами, которые находятся в их сфере ответственности, а также "избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету государственного органа".

Шеин просит Медведева дать поручение комиссии по этике госслужащих проверить сообщения ФБК и дать им оценку.

Фонд по борьбе с коррупцией, возглавляемый оппозиционером Алексеем Навальным, в четверг опубликовал расследование о частном самолете Bombardier Global Express, который, по мнению фонда, активно используют Шувалов и его семья. К таким выводам в фонде пришли на основе анализа передвижений самолета по бортовому номеру.

В ФБК не знают, владеет ли Шувалов или его супруга Ольга самолетом или они берут его в аренду. Цена самолета, по оценке ФБК, составляет 50 млн долларов, а средняя стоимость его аренды на один перелет - около 40 тысяч долларов.

Авторы расследования отмечают, что частным самолетом летает не только Шувалов, но и собаки породы корги, которых разводит жена чиновника.

ФБК утверждает, что Ольга Шувалова подтвердила наличие самолета в собственности семьи. Однако сама Шувалова сказала Би-би-си, что такого не говорила, а также пригрозила фонду судом.

ФБК опубликовал несколько расследований о семье Шуваловых. В одном из них утверждалось, что Шуваловы скупают квартиры в московской высотке на Котельнической набережной. Позже покупку квартир подтвердил управляющий активами семьи вице-премьера.